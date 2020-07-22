الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسكشفت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن جدول منافسات الدوري المصري المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، التي ستستأنف بالمباراة المؤجلة من الجولة 14 بين الزمالك والمصري على ملعب برج العرب في الإسكندرية في السادس من أغسطس المقبل.وقررت اللجنة إقامة جميع المؤجلات، وهي ست مباريات في الفترة بين السادس والعاشر من أغسطس، قبل أن تنطلق الجولة 19 في العاشر من الشهر ذاته.وفضلا عن مواجهة الزمالك والمصري المؤجلة يلعب نادي مصر مع الإنتاج الحربي ومصر المقاصة مع أسوان في الثامن والتاسع من الشهر المقبل في القاهرة على التوالي في مباراتين مؤجلتين من الجولة 18 ، على أن يلعب الأهلي مع إنبي في التاسع منه في مباراة مؤجلة من الجولة 15 على ملعب القاهرة الدولي.ويلتقي حرس الحدود مع المصري في السويس، والاتحاد السكندري مع الزمالك ببرج العرب في العاشر من أغسطس في مباراتين مؤجلتين من الجولة 18.// انتهى //22:48ت م0261