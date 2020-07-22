الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسواصل المنتخب السعودي للشباب تحت 19 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج تمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى تمارين تخصصية لخطوط الفريق.// انتهى //22:48ت م0262