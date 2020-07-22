الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة لوضع نفسه في موقع جيد في المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بتعادله على أرضه مع وست هام 1-1 اليوم في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وافتتح مايكل أنطونيو التسجيل لوست هام عند الدقيقة (45+2 من ركلة جزاء)، فيما عادل مايسون غرينوود لمانشستر عند الدقيقة (51).وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد للابتعاد بفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي منافسه في المرحلة الأخيرة بعد خسارة الأخير أمام توتنهام صفر-3 ، إلا أنه اكتفى بنقطة يتيمة ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشلسي الذي يلتقي ليفربول البطل اليوم ، ونقطة عن ليستر الذي تراجع إلى المركز الخامس.ويلتقي يونايتد في المرحلة الأخيرة مع ليستر سيتي خارج أرضه في مباراة قوية وحاسمة حيث سيكون التعادل كافياً لبلوغه دوري الأبطال، فيما يحتاج ليستر سيتي إلى الفوز لضمانها.في المقابل، حقق وست هام بقيادة المدرب السابق ليونايتد الأسكتلندي ديفيد مويز، مبتغاه من المباراة بكسبه نقطة، أكدت بقاءه رسمياً في دوري الأضواء الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر، مبتعداً بأربع نقاط عن أستون فيلا السابع عشر وواتفورد الثامن عشر (34 نقطة لكل منهما).// انتهى //22:49ت م0263