تونس 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 5 إصابات وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1394 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 826 تحليلًا مخبريًا ، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1108 متعافين.وأفاد بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة.// انتهى //22:49ت م0264