اقتصادي / مؤشرات سوق الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1441/12/1 هـ الموافق 2020/07/22 م واس
واشنطن 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم على ارتفاع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 165.47 نقطة، أو 0.62 بالمئة، إلى 27005.87 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي ارتفاعاً 18.77 نقطة، أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 3276.07 نقطة.
فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الاغلاق بواقع 25.77 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 10706.13 نقطة.
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