واشنطن 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 165.47 نقطة، أو 0.62 بالمئة، إلى 27005.87 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي ارتفاعاً 18.77 نقطة، أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 3276.07 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الاغلاق بواقع 25.77 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 10706.13 نقطة.// انتهى //23:22ت م0268