الرياض 1 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020 واسصرح مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، فإنه لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية ، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً.// انتهى //23:28ت م0270