جدة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسوقع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم, اتفاقيّة شراكة وتمويل مع إحدى المؤسسات لتنفيذ مشروع محطة تحلية مياه بقرية طفيل في محافظة الليث, بحضور الأمين العام للوقف لؤي طرابزوني, وذلك بمقر الوقف بجدة.وتهدف الشراكة لتحقيق التنمية والاستدامة وتقديم خدمة مميزة ومياه صالحة للشرب بطريقة منظمة وحضارية للمستفيدين من سكان قرية طفيل والقرى المجاورة لها البالغ عددها ١٣ قرية.// انتهى //23:30ت م0271