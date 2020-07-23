القاهرة 1 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 667 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 41 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و 4440 حالة وفاة.//انتهى//00:09ت م0274