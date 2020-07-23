محايل 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستواصل بلدية محافظة بارق ممثلة في إدارة المشاريع أعمال إعادة الطبقة الأسفلتية لطريق الملك عبدالله وسط المحافظة.وتأتي مرحلة إعادة الطبقة الأسفلتية بعدما أزيلت الطبقة العلوية من الطريق، وذلك ضمن جهود البلدية في تأهيل وتطوير طريق الملك عبدالله في الجزء من دوار المركز الحضاري حتى تقاطع المريبعة بطول 2.7 كم وسط المحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن البلدية تعمل على تأهيل وتطوير المنطقة المركزية وسط المحافظة من حيث إعادة الطبقة الأسفلتية وتجميل الجزيرة الوسطية وأعمال الرصف الجانبية لطريق الملك عبدالله وكذلك أعمال تخطيط الطريق.// انتهى //00:29ت م0280