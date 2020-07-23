سكاكا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسوقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم, 11 عقداً استثمارياً مع عدد من المستثمرين والمؤسسات والشركات الوطنية، بقيمة إيجارات وعائدات تتجاوز الخمسة ملايين ريال لإجمالي مدد العقود، في مجالات مختلفة من المشاريع الاستثمارية.وأكد المهندس الشرعان أن طرح أمانة المنطقة لفرص الاستثمار يؤكد حجم الدعم والتشجيع الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف للاستثمار والمستثمرين، وتوجيهات سموه الدائمة بتسهيل إجراءات المستثمرين والعمل على تقديم مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المنطقة.وأوضح عقب توقيع العقود حرص الأمانة على طرح جميع المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً طرح المزيد من الفرص النوعية في المنطقة، مبيناً أن المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من الأنشطة المهمة وحث المستثمرين للاستثمار بمنطقة الجوف، وأن الأمانة على استعداد لإزالة أي عوائق إن وجدت، وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة مؤخراً.وقدم الشرعان شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومتابعة، مبيناً أن الأمانة لديها المزيد من المواقع الاستثمارية التي ستعمل على طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق فرص.// انتهى //00:34ت م0282