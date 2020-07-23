لندن 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساحتفل ليفربول بحصوله على كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيرا 5 / 3 على ضيفه تشيلسي اليوم في قمة مباريات الجولة 37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.وافتتح نابي كيتا التسجيل لمصلحة لليفربول في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ترينت أليكسندر أرنولد والهولندي جورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و.43 وقلص الفرنسي أوليفييه جيرو الفارق بتسجيله الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن البرازيلي روبيرتو فيرمينو أضاف الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 55 ، ليحرز بعدها تشيلسي هدفين عن طريق تامي أبراهام وكريسيتان بوليسيتش في الدقيقتين 61 و.73 وبينما حاول تشيلسي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، أحرز البديل أليكس أوكسلايد تشمبرلين الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة 84.وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالبطولة رسمياً منذ الشهر الماضي قبل سبع جولات على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.وبات يتعين على تشيلسي الحصول على نقطة التعادل على الأقل في لقائه مع ضيفه وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة للبطولة يوم الأحد القادم، من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي للمسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة وضيفه مانشستر يونايتد، التي ستقام في نفس اليوم بالمرحلة ذاتها.وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي حصول ليفربول على كأس البطولة، الغائبة عنه منذ 30 عاماً، بعد لقاء تشيلسي، الذي جرى بملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر، بالنظر إلى أن هذه المناسبة التاريخية ستتميز باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول الذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.// انتهى //00:35ت م0284