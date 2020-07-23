لندن 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسصعد ويست بروميتش ألبيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تعادله مع ضيفه كوينز بارك رينجرز 2 / 2 ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأربعين من منافسات دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب).ورفع ويست بروميتش رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثاني، ليقتنص البطاقة الثانية التي يصعد صاحبها مباشرة إلى الدوري الممتاز، بعد أن خطف ليدز الفائز بلقب البطولة، البطاقة الأولى في وقت سابق.واستفاد ويست بروميتش من تعثر كل من برينتفورد وفولهام اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع والمنافسين المباشرين للفريق على البطاقة الثانية، حيث خسر برينتفورد أمام بارنسلي 1 / 2، فيما تعادل فولهام مع ويجان 1 .1/ وتقدم كوينز بارك رينجرز في الدقيقة 34 عن طريق ريان مانينج، قبل أن يسجل جرادي ديانجانا هدف التعادل في الدقيقة 44 ، وفي الدقيقة 49 سجل كالوم روبينسون الهدف الثاني لويست بروميتش، لكن إبريتش إيزي أدرك التعادل لكوينز بارك رينجرز في الدقيقة 61 .وفي باقي المباريات، اكتسح ليدز الذي حسم صعوده في وقت سابق، ضيفه تشارلتون 4 /صفر، فيما فاز كارديف سيتي على هال سيتي 3 /صفر، وخسر نوتنجهام فورست أمام ضيفه ستوك سيتي 1 / 4 ، فيما فاز سوانزي سيتي على ريدنج /4 1 وميلوال على هدرسفيلد تاون 4 / 1 ، وفاز لوتون تاون على بلاكبيرن 3 / 2 وتعادل بريستول سيتي مع بريستون نورث إند 1 / 1، وتعادل شيفيلد وينزداي مع ميدلزبرة 1 / 1 ، وبرمنجهام مع ديربي كاونتي 1 / 1 .وستتنافس الأندية أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس، على البطاقة الثالثة التي يصعد صاحبها للدوري الممتاز، عن طريق لعب المباريات الفاصلة، وهي أندية برينتفورد (الثالث) وفولهام (الرابع) وكارديف سيتي (الخامس) وسوانزي سيتي (السادس).// انتهى //00:36ت م0285