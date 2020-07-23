أبهـا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساختتمت أمس ، فعاليات وبرامج مهرجان صيف بلقرن ، الذي يقام ضمن أنشطة "صيف عسير 2020"، بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن حامد ورئيس بلدية بلقرن المهندس عوض البارقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهالي.وثمن المحافظ في كلمته خلال الحفل الختامي جهود بلدية بلقرن في نجاح تنظيم الفعاليات وتنوعها لتلبي جميع شرائح المجتمع، ولجميع الإدارات الحكومية والجهات الأمنية المشرفة والمنظمة لفعاليات المهرجان.ووجه بن حامد الشكر للشباب والفتيات المبدعين اللذين أسهموا في تميّز الفعاليات والمعارض المشاركة، مقدماً شكره وتقديره للجهات الإعلامية التي غطت وأبدعت في نقل الصورة الحسنة ومباشرة الفعاليات ونقلها عبر جميع المنصات لجميع أنحاء المملكة والعالم أجمع.وشهد الحفل أمسية شعرية أحياها عدداً من الشعراء, إضافة إلى قصائد تتغنى بجمال منطقة عسير ، ثم قدمت عروضاً فنية وأوبريتاً غنائياً بمشاركة الفرق الشعبية، بعدها أضاءت الألعاب النارية سماء سبت العلاية احتفاء بنجاح المهرجان.واشتملت الفعاليات التي استمرت لمدة أسبوعين على معارض وورش فنية وفعالية "هايكنج بلقرن" بمركز باشوت، بحضور متسابقين من مختلف الأعمار ، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية.وهدفت الفعالية التي نظمتها بلدية بلقرن ضمن فعاليات صيف عسير إلى التعريف بالمواقع التراثية، وتعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة.وحرصت الجهات المشاركة على تطبيق جميع الاحترازات الصحية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مثل : التباعد الاجتماعي في المقاعد، ولبس الكمامات والقفازات.// انتهى //00:52ت م0286