كيب تاون 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلن البنك الإفريقي للتنمية اليوم عن موافقته على قرض بقيمة 300 مليون دولار لحكومة جنوب أفريقيا من أجل مساعدتها في مكافحة جائحة كوفيد-19 ودعم ميزانيتها.وأفاد الأفريقي للتنمية في بيان أن القرض يستهدف حماية الأرواح وتوفير المعدات الطبية الضرورية، وصيانة الوظائف ودعم الشركات في الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي، لافتًا إلى أن قدرة جنوب أفريقيا على مواجهة الجائحة لها آثارها بالنسبة للدول المجاورة وللقارة ككل.وكان اقتصاد جمهورية جنوب أفريقيا في حالة ركود بالفعل من قبل أن تعصف به أزمة الفيروس، وان التوقعات الحالية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش سبعة بالمائة على الأقل هذا العام، في حين سيبلغ عجز الميزانية حوالي 15 بالمائة من الناتج الإجمالي.// انتهى //01:01ت م0287