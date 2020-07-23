القدس المحتلة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال هجومه على المؤسسات الثقافية في القدس المحتلة، إلى تزوير طابع المدينة وطمس الرواية والهوية الفلسطينية.وأضافت عشراوي في بيان صحفي لها، اليوم أن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها ومواطنيها ومسؤوليها، وتنفيذا ممنهجا لسياسة دولة الاحتلال القائمة على تصفية الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، عبر تكثيف الهجمة على النشاطات والمؤسسات الثقافية بهدف تزوير طابع المدينة المقدسة، وفرض طابع الاحتلال فيها.وطالبت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياته وحماية المراكز الثقافية، ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتصاعدة على القدس ومواطنيها ومؤسساتها وموروثها الحضاري والتاريخي والديني.//انتهى//01:06ت م0288