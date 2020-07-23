الرباط 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسافتتحت اليوم بمدينة أصيلة المغربية بشكل رسمي فعاليات التظاهرات الفنية التشكيلية التي تنظمها مؤسسة "منتدى أصيلة" بهدف جعل الفن وسيلة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.ويشتمل برنامج هذه التظاهرات الفنية على مجموعة من الفعاليات من ضمنها الصباغة على الجداريات بأسوار المدينة بمشاركة 14 فنانا من جيل المبدعين المغاربة المرموقين، ومشغل مماثل خاص بأطفال المدينة وشبابها، ومعرض لأعمال مختارة للفنانين المشاركين في التظاهرة بمركز الملتقيات الدولية، وورشة للكتابة حول مسارات الفنانين المشاركين، إضافة إلى منحوتة فنية تضاف إلى المنحوتات الثلاثين الموجودة بالمدينة.// انتهى //02:36ت م0290