نواكشوط 01 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأجرى الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة الموريتاني عالي سومارى، اليوم، مع مدير قسم الساحل وأفريقيا الغربية بوزارة الاقتصاد والتعاون والتنمية بألمانيا، محادثات بشان التعاون بين البلدين.ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء أن المشاورات التي تمت عبر تقنية الفيديو، تطرقت إلى المشاريع التنموية التي ينفذها الجانب الألماني في موريتانيا، والتعرف على واقعها ومستوى تحقيق أهدافها.وشكلت المحادثات أيضًا مناسبة لتقديم التوصيات وتبادل الآراء التي من شأنها تطوير وتعميق التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة.// انتهى //03:20ت م0292