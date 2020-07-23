الكويت 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسغادر حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده فجر اليوم متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.وكان في معية سموه معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.// انتهى //03:31ت م0294