أبوجا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساُختطف 16 شخصًا بهجمات مسلحة شهدتها محافظة نيغار وسط نيجيريا.وأفاد المتحدث باسم شرطة محافظة نيغار واسيو ابيدون أن مسلحين على دراجات نارية شنوا هجومًا بالأسلحة على قرى ماغاني وتونغان وباكو بمحافظة نيغار، مما أسفر عن اختطاف 16 شخصًا وإصابة العديد من الأشخاص.وكانت بعض المحافظات النيجيرية قد منعت استخدام الدراجات النارية، إثر استعمالها في شن مسلحين لهجمات بواسطتها.ومنذ 4 سنوات تشهد نيجيريا، صراعات عنيفة بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة، أسفرت عن مقتل نحو 2000، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم.// انتهى //03:36ت م0295