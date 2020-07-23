باريس 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 178336 إصابة.وقالت الوزارة في بيان إن أعداد الوفيات في فرنسا بلغ 30172 بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.وأشار البيان إلى تراجع أعداد المصابين المنومين في المستشفيات إلى 6366 فردا كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة إلى 445 فردا.// انتهى //04:01ت م0297