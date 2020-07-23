الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالات من الرئيسين اليمني والجيبوتي والكاظميالقيادة تهنئ رئيسي مصر والدومينيكاننيابة عن الملك.. خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرامأمير نجران يستعرض أعمال «الأمر بالمعروف».. ويشيد بجهود «الغذاء» في احتواء كوروناأمير تبوك يوصي المحافظين بتلمّس احتياجات المواطنينأمير القصيم يكرم المشاركين في «عملية البئر» ويلتقي الصوينع والرجيعيهيئة حقوق الإنسان تعتمد الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانيوفاة والدة نهار بن سعود بن عبدالعزيزجوازات الرياض تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة العيد«الصحة» تعزز جاهزية مرافقها استعداداً للحجتعافي (3139) حالة جديدة من كورونامصدر مسؤول: موضوع ضريبة الدخل ليس مطروحاً للنقاشسجن قاضيَين وموظفِين في التعليم والإسكان والداخلية في قضايا فسادخمسة محاور رئيسة لخطة الحجملادينـوف: فلسطين على حافة الانهيار الاقتصاديباحثة في أكسفورد: من الممكن طرح العقار العام الحاليترمب يتوقع اعتماد لقاحين ضد كوفيد- 19ثلاث دعاوى قانونية تنظرها المحاكم الأميركية ضد قطر..!// يتبع //06:02ت م0003