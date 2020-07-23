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الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالات من الرئيسين اليمني والجيبوتي والكاظمي
القيادة تهنئ رئيسي مصر والدومينيكان
نيابة عن الملك.. خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام
أمير نجران يستعرض أعمال «الأمر بالمعروف».. ويشيد بجهود «الغذاء» في احتواء كورونا
أمير تبوك يوصي المحافظين بتلمّس احتياجات المواطنين
أمير القصيم يكرم المشاركين في «عملية البئر» ويلتقي الصوينع والرجيعي
هيئة حقوق الإنسان تعتمد الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني
وفاة والدة نهار بن سعود بن عبدالعزيز
جوازات الرياض تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة العيد
«الصحة» تعزز جاهزية مرافقها استعداداً للحج
تعافي (3139) حالة جديدة من كورونا
مصدر مسؤول: موضوع ضريبة الدخل ليس مطروحاً للنقاش
سجن قاضيَين وموظفِين في التعليم والإسكان والداخلية في قضايا فساد
خمسة محاور رئيسة لخطة الحج
ملادينـوف: فلسطين على حافة الانهيار الاقتصادي
باحثة في أكسفورد: من الممكن طرح العقار العام الحالي
ترمب يتوقع اعتماد لقاحين ضد كوفيد- 19
ثلاث دعاوى قانونية تنظرها المحاكم الأميركية ضد قطر..!
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