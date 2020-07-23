وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجسد الواحد ) : الحمد لله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالصحة والعافية، فقد استبشر المواطنون في هذا الوطن المبارك بإطلالة «سلمان العز والوفاء» عليهم مترئساً جلسة مجلس الوزراء يوم أول من أمس، كان أمراً فرح له كل المواطنين وكل محب لبلادنا؛ أن يطل الملك علينا وهو في صحة وعافية، حمدنا رب العباد عليها كثيراً، فالملك هو عزنا وفخرنا وقائدنا وولي أمرنا، ما يسره يسرنا وما يغضبه يغضبنا، فالقيادة والشعب جسد واحد، والنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول في الحديث الشريف: «مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، ونحن في بلادنا ننفذ هذا الحديث بحذافيره واقعاً نعيشه بتلاحمنا وترابطنا مع قيادتنا التي دائماً ما تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وتقود بلادنا نحو المستقبل بكل حكمة واقتدار وبصيرة نافذة وضعتها في مكانة مرموقة بين دول العالم، فبلادنا - ولله الحمد والمنة - تسير بخطى متسارعة واثقة بهرت الجميع، معلنة مرحلة جديدة لدولة تشهد نقلات نوعية غير مسبوقة بتخطيط عصري يقارع الدول المتقدمة دون أن تنسى عمق أصالتها وعراقتها الضاربة في جذور التاريخ.وواصلت : بلادنا فريدة من نوعها بكل ما فيها، فهي مهبط رسالة الإسلام الخالدة، وأرض العروبة الأصيلة، ومكمن الخيرات التي طالت القاصي والداني، فكان أن هيأ لها المولى - عز وجل - قيادة حكيمة تقودها إلى ما هي عليه الآن، وتعمل على كل ما فيه عزة هذا الوطن ورفعته.وبينت : ولا شك أن حرص خادم الحرمين - حفظه الله - على ترؤس مجلس الوزراء من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي يمثل رسالة لكل مسؤول ومواطن بأن هذا الوطن يستحق منا العمل والعطاء في كل الأحوال وتحت كل الظروف من أجل أن يبقى شامخاً بين الأوطان، ويؤدي رسالته في خدمة الإسلام والمسلمين.وختمت : وبهذا المنهج والعمل الدؤوب لا غرابة أن تضع بلادنا مكانة لها بين كبرى دول العالم، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأدام عزهما، ووفق خطاهما لكل ما فيه خير هذا الوطن.// يتبع //06:02ت م0004