وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد الوطني.. وعجلة التحول الرقمي ): الـدعم الـذي تجده أوجه الـنمو الاقتصادي إجمالا والرقمي على وجه الخصوص من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، كما أنه يأتي في سياق تعزيز وضمان قوة وثبات القدرة الاقتصادية الوطنية فهو أيضا يعكس اهتمام الدولة بمواكبة التغيرات التي تقتضيها استدامة هذه المفاهيم بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تترتب علـى تغير الاحتياجات والمقاييس والمفاهيم الدولية المرتبطة بهذا الـشأن، كما أنها تنسجم في ذات الآن مع المشهد المعني بتنوع مصادر الدخل وتوفير المزيدمن الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية. وحين نعود لما أعلن عن اختيار المملكة لتكون المركز الإقليمي لـ «مركز البيانات السحابي» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعد واحدا من ضمن 20 مركزا عالميا، ويعتمد على تقنيات أعلى في الأمان الرقمي، وتتيح الابتكارات مثل المحاكاة الافتراضية وتقليل مخاطر الـتهديدات المستمرة والمتطورة. فهو تفصيل يأتي في ذات السياق الذي يرتبط بهذه الحيثيات المتعلقة بمفاهيم الـدعم الـذي تجده هـذه الأوجه الاقتصادية والنتائج المأمولة من تطويرها والارتقاء بأدائها.وأوضحت : خاصة وأن إطلاق المركز يهدف إلى توفير الكثير من الوظائف لأبناء الوطن وبناته، لدعم الجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات الصلة في تعزيز ثقافة الابتكار التقني، ودفع عجلة التحول الرقمي، عبر تقديم منصات التقنيات الناشئة وتطبيقاتها مثل الـذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و(الـبلـوك تشين) لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من ترجمة أفكارهم ومشروعاتهم، كما سيدعم المركز منظومة الـثورة الـصناعية الـرابعة في المملـكة الـتي تعد ممكنا أساسيا في تحقيق رؤية المملكة الـطموحة 2030 ، إلـى جانب إسهامه في جعل المملكة منطقة محورية ومركزا لتبادل البيانات، كما يعد عاملا على نشر الوعي التقني وتقديم التدريب للأجيال الناشئة، وتعزيز ثقافة الابتكار خاصة ضمن فئات الشركات الناشئة ورواد الأعمال،، بما يضمن أيضا سرعة الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الأبحاث التقنية والتعليم الرقمي، ورعاية منظومتي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين بما من شأنه تحقيق أهداف رؤية المملكة الهادفة إلـى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.// يتبع //06:02ت م0005