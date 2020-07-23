كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسقدم وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جوش فرايدنبرغ اليوم تحديث الميزانية في البلاد والتي أظهرت دينا يفوق 850 مليار دولار أسترالي وعجزا كبيرا بقيمة 280 مليار دولار أسترالي بحلول العام المقبل، وذلك على خلفية الحزم التحفيزية الحكومية غير المسبوقة لحماية الاقتصاد الأسترالي من آثار أزمة وباء كورونا ولدعم ملايين الوظائف.يأتي ذلك بعد أن كانت الحكومة الأسترالية تعلق آمالا على تحقيق فائض بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي وذلك قبل أزمات الوباء وحرائق الغابات والجفاف.// انتهى //06:16ت م0010