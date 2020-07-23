عام / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 133 حالة وفاة
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالإضافة إلى وفاة خمسة أشخاص، مما يرفع عدد الوفيات في
الولاية إلى 49 حالة وفاة، وفي أستراليا إلى 133 حالة وفاة.
أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12896 إصابة تعافى منها 8653 شخصا.
// انتهى //
06:20ت م
0011