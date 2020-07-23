بكين 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الصين اليوم.وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال ضرب محافظة نييما في الساعة 4:07 صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، مضيفا أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 33.19 درجة شمالا وخط طول 86.81 درجة شرقا وعلى عمق 10 كلم، وقد أطلقت المحافظة استجابة للطوارئ، فيما ظلت خدمات الاتصالات والكهرباء وإمدادات المياه طبيعية في المحافظة.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:27ت م0013