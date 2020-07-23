طرابلس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تكريم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عددا من الاستشاريين والأطباء الليبيين بمختلف التخصصات بكل من المستشفى الجامعي ومستشفىالخضراء بطرابلس، تقديرا واعتزازا بما حققته هذه النخبة من الأطباء من نجاحات باهرة، من خلال إجراء مئات العمليات المعقدة في تخصصات مختلفة.وأشارت إلى تأكيد المجلس الأعلى للقبائل الليبية أن الشعب الليبي سيقف إلى جانب الجيش أمام الأطماع التركية، موضحا أن الشعب وقبائله يدعمان الجيشين الليبي والمصري للدفاععن ليبيا والوقوف أمام أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان في ثروات البلاد، وأن الليبيين لا يدعون للحرب، محذرين من تمادى تدفق الأسلحة والمرتزقة من تركيا .وأنبأت عن توعد بحرية الجيش باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده، مؤكدا وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب.ونقلت إعلان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجري محادثات مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية بمن فيها الجانب التركي، مضيفة أن الولايات المتحدة تسعى لاستئناف المفاوضاتالليبية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.وتناولت إعلان وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن وجود اتفاق في الرؤى بين الجزائر وروسيا من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، موضحا خلال ندوه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن هناك تنسيق وتشاور مستمر بين الجزائر وروسيا حول العديد من القضايا الدولية والأزمات في المنطقة، مشددا على أن الحل السياسي يجب أن يشمل جميع أطراف الشعب في ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم تحاول أبدا وضع أي رهانات في اللعبة الليبية، وتولي اهتماما خاصا لمهمة الوقف الفوري للأعمال العدائية هناك، مشددا على ضرورة الحفاظ على الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بهذه الحالة.// انتهى //07:34ت م0014