المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم , تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وخيبر، وينبع، وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم.// انتهى //08:44ت م0016