عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم , تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.
وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وخيبر، وينبع، وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
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