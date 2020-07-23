نجران 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة،ويدمة ،و حبونا ، وبدر الجنوب ، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـسادسة مساءً .ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:22ت م0020