الخرطوم 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس تعيين 18 والياً جديداً من المدنيين بينهم سيدتان.وركزت صحف الصباح على تسجيل السودان أمس 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلى للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11127 حالة إصابة متضمنة 706 حالات وفاة ، وتعافي 5816 حالة.وأولت اهتماما بدعوة مجلس النواب اليمني المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لإيقاف عبثها وإجراءاتها ضد أعضائه والسكان في مناطق سيطرتها وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأموال التي صادروها.وعرجت صحف الخميس على تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده لن تكون مرتعاً للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج، ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية.ونقلت عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العقيد خالد المحجو بقوله، إن الوحدات العسكرية للقوات المسلحة على استعداد كامل لصد أي مستعمر للأراضي الليبية.ولفتت الصحف الانتباه إلى مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، مؤسسات ثقافية فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وقامت بتفتيشها ،كما داهمت منازل القائمين على إدارتها وألقت القبض عليهم.وأشارت صحف السودان إلى تسجيل الولايات المتحدة، لليوم التاسع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.// انتهى //09:25ت م0021