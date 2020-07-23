أبها 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واساستقبلت عيادات " تطمن " في منطقة عسير أكثر من 26 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، حيث يتم تقديم خدمات عيادة تطمن من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.يذكر أن عيادات " تطمن " مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس " كورونا " المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //09:40ت م0022