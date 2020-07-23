عام / الهند تسجل 45720 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
مومباي 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
سجلت الهند ، اليوم ، قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 45720 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.
وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها إن حالات الوفاة بلغت في ال 24 ساعة الماضية 1129 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصًا.
وتعد الهند ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
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