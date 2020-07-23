القاهرة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للطرق متكاملة الجوانب لتصبح شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين وتساهم في تعزيز التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الأفقي بمفهومه الشامل.وأشارت إلى أن مصر أكدت أمس خلال اتصالين هاتفيين لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه الفرنسي "جان ايف لو دريان" والألماني " هايكو ماس " على ضرورة إعطاء الأولوية في العمل بخصوص الأزمة في ليبيا إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي "ليبي /ليبي".ونوهت إلى أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت أمس الأول، حول سد النهضة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.وتناقلت الصحف تحذيرات الجيش الوطني الليبي لكل من تركيا وقطر من مغبة الاستمرار في التدخل بالشأن الليبي، والتأكيد على استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل تحركاتها العسكرية المكثفة قرب مدينة سرت.وتناولت ما كشفته مجلة "فورين بوليس" الأمريكية عن بحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف بعض المساعدات إلى إثيوبيا بسبب التوترات التي أثارها مشروع سد النهضة وتسببه في توتر شديد بعلاقات واشنطن مع دولتي المصب مصر والسودان.ولفتت الانتباه إلى أن منطقة شرق المتوسط شهدت تصعيداً خطيراً للأوضاع بإعلان اليونان وقبرص حالة التأهب في قواتهما المسلحة وقيام البحرية اليونانية بنشر بوارج عسكرية ردا على الأنشطة التركية وإعلان أنقرة التنقيب عن الغاز والبترول في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين.وتحدثت الصحف عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتعاون مع الصين أو أي دولة أخري لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لاستخدامه في الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من تزايد التوتر بين واشنطن وبكين في الفترة الأخيرة.// انتهى //10:02ت م0026