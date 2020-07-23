سكاكا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس.استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم ، فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالسلام الرشيد بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة بمحافظة القريات وفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن سلطان العليات بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الجزائية بمحافظة القريات.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع .وأعرب فضيلتهما عن شكرهما للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، وحرصها على كل ما يحقق العدل للجميع ، داعين الله أن يُتِمّ توفيقه على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة.// انتهى //11:49ت م0057