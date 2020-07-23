بيت لحم 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، هدم ثلاثة منازل وعدة بركسات لتربية الماشية، وبئرًا للمياة، في قرية الولجة غرب بيت لحم.وقال الناشط إبراهيم عوض الله في تصريح له ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم ثلاثة منازل في منطقة جبل رويسات، تعود لكلًا من: محمود إبراهيم خليفة وفاخر العموري وماجد حمدان، بحجة عدم وجود تراخيص.وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بهدم بئر مياة تعود ملكيتها لفراس حمدان، وبركسات لتربية الماشية ، تقع في منطقة خلة السمك.// انتهى //11:59ت م0059