بغداد 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، اليوم في بغداد ، نظيره الفنلندي بيكا هافيستو الذي يزور العراق حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين ، رحب خلاله وزير الخارجية العراقي بفتح سفارة جمهورية فنلندا في بغداد, موضحًا بأنه تم خلال اللقاء مناقشة وضع الجالية العراقية في فنلندا, وكيفية العمل معًا لحل مشاكلها, إضافةً إلى دعوة الشركات الفنلندية للعمل في العراق.من جانبه أكد وزير الخارجية الفنلندي تطلع بلاده ودول الاتحاد الأوروبي لإقامة علاقات تعاون اقتصادي وثيقة مع العراق.// انتهى //12:04ت م0062