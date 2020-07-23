الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس .احتفلت مؤسسة الملك خالد، في حفلاً افتراضياً " عن بُعد" عبر تقنيات الاتصال المرئي، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج الزمالة السعودي " شغف " في نسخته الثانية، التي أُطلِقت في شهر سبتمبر من عام 2018 بالشراكة مع جهات غير ربحية وأكاديمية عالمية؛ بهدف استقطاب الشباب السعوديين من الجنسين للعمل في القطاع غير الربحي في المملكة، والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها منظماته للفئات المستهدفة؛ تماشيا مع " رؤية المملكة 2030 " ، وبما يحقق الكثير من الإنجازات التي تلبي المتطلبات التنموية في بيئة جاذبة وداعمة للإبداع، بحضور صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وممثلون من الجهات غير الربحية والأكاديمية العالمية، وقادة المستقبل زملاء " شغف "، وعدد من رواد القطاع غير الربحي في المملكة والمهتمون بمجال التنمية.وأعربت سمو الأميرة في كلمة لها عن سعادتها بتخريج الدفعة الثانية من برنامج " شغف " ، مشيرة إلى أن ذلك استكمالا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، وأنه كان نقطة تحول في مسيرة زملاء " شغف " في حياتهم المهنية، وامتدادا لدعم المؤسسة فاعلية القطاع غير الربحي؛ بتأهيل وإعداد قادة طموحين لمواكبة أفضل الممارسات العالمية بشكل مباشر، وليكونوا سباقين بالعمل وركنا ركينا لتمكين طموحات وآمال " رؤية 2030 " ، ومن ثم الفرصة لتطبيق هذه المعرفة وترجمتها على أرض الواقع.كما تقدمت سموها بالشكر الجزيل لشركاء النجاح من الجهات العالمية، التي قامت بتدريب زملاء " شغف " على إدارة المنظمات غير الربحية؛ لإحداث نقلة نوعية في الجانبين الإداري والقيادي لهذا القطاع وتحقيق أهداف البرنامج.يذكر أن برنامج " شغف " يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف وهي: استقطاب وتمكين مجموعة من قادة المستقبل في القطاع غير الربحي في المملكة، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج ليصبحوا قادة في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وتحسين جودة مخرجاته، وإيجاد سفراء سعوديين لقضايا التنمية المحلية، وإحداث نقلة نوعية في الجانبين الإداري والقيادي في المنظمات غير الربحية. وتتطلع مؤسسة الملك خالد البرنامج إلى تحقيق ثلاث غايات إستراتيجية تتمثل في: تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي في المملكة كبيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات السعودية الموهوبة من خلال الفئة المشاركة في البرنامج، ورفع مصداقية المهن في القطاع غير الربحي وهذا من شأنه أن يخلق حافزًا قويًّا باتجاه زيادة الاحتراف المهني للقطاع، وجلب المعرفة المكتسبة من خارج المملكة وتطبيقها لتطوير وتحسين أداء المنظمات التي يعملون بها.// انتهى //12:07ت م0063