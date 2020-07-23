تونس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسوصفت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، ‬المشهد‭ ‬البرلماني‭ ‬والسياسي‭ ‬في‭ ‬تونس‬ ‬بالمشهد‭ ‬المخجل‭ ‬والهزيل‭ ‬والخطير‭ ‬بأنه‭ ‬أضحى‭ ‬يُهدّد‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني.وأضافت أن ما‭ ‬يحدث‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭، ‬مفزع‭ ‬ومُقلق‭ ‬بسبب‭ ‬تنامي‭ ‬وتيرة‭ ‬التجاذبات‭ ‬السياسية التي‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬مشاهد‭ ‬عنف‭ ‬وتعطيل‭ ‬لسير‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬تعطيل‭ ‬دواليب‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬الإفلاس‭ ‬والانهيار‭ ‬الاقتصادي.وتناولت صحف الخميس في موضوع آخر، تصريحات وزر المالية التونسي‭ ‬نزار‭ ‬يعيش ،والتي أعلن فيها أن‭ ‬المداخيل‭ ‬الجبائية‭ ‬للدولة‭ ‬تراجعت‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭ ‬%، ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬توقعات‭ ‬الحكومة‭ ‬بتسجيل‭ ‬نسبة‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬لتتجاوز‭ ‬الـ7‭ ‬ % ‬متبوعة‭ ‬بتفاقم‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬المديونية‭ ‬إلى‭ ‬85‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬الخام.وكتبت في الشأن العربي، عن ما شهدته الأزمة في لبيبا خلال اليومين الأخيرين من تصاعد كبير، بعد التطورات الميدانية التي تتجسد في قرار البرلمان المصري إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي والذي تقابله مواصلة تركيا حشد المعدات العسكرية والدعم المادي واللوجيستي إلى حكومة الوفاق، ما يكشف بكل وضوح قرب انطلاق حرب مسلحة في ليبيا لن تغير من موازين القوى العسكرية على المستوى الميداني فقط و إنما ستغير المعادلة السياسية على الصعيد الليبي و الإقليمي ككل .وأشارت صحف تونس، إلى توقيع قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا يتعلق بوضع آلية ذات حوافز ضخمة لدعم اقتصاد أوروبا في مواجهة وباء «كورونا» المستجد ودعم الدول المتضررة من هذه الجائحة العالمية.// انتهى //12:07ت م0064