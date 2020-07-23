جيزان 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، مجموعة من الكلمات الدعوية، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع مدينة جازان بعد صلاة المغرب، وتستمر خمسة أيام.وتستهل الكلمات الدعوية التي تستمر حتى اليوم السادس من الشهر الجاري، اليوم بكلمة بعنوان " هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب المصائب والابتلاء "، بجامع باصقر، ويوم غدٍ كلمة بعنوان "الإيمان بالقدر مراتبه وآثاره" بجامع الميدان، وفي اليوم التالي تقام كلمة بعنوان " الافتقار إلى الله في الشدة " بجامع أبي بكر الصديق، وفي اليوم الذي يليه تقام كلمة في " أسباب تفريج الكربات " بجامع الكوثر، وتختتم هذه المجموعة بكلمة بعنوان " الاستقامة حقيقتها وثمراتها " بجامع البخاري.وتأتي هذه الكلمات في إطار البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:10ت م0065