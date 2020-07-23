بيش02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليه 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش اليوم، المخصصات المالية للأيتام المسجلين لديها لشهر يونيو، وذلك ضمن برنامج كفالة اليتيم.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية يحيى بن أحمد القاصر، أن الجمعية أودعت 35،600 ريال في حسابات الأيتام التابعين لها، مبيناً أن عدد المستفيدين من الإعانات بلغ أكثر من 155 يتيماً ويتيمة.وأكد حرص الجمعية على تقديم خدماتها والمساعدات للأسر المستفيدة من خدماتها وذلك من خلال برامجها المتنوعة, مشيرا إلى أن برنامج كفالة اليتيم يعد أحد برامج الجمعية التي تهدف من خلاله إلى توفير احتياجات الأيتام وتغطية ومصروفاتهم المعيشية التي يحتاجونها.// انتهى //12:10ت م0066