عام / الأحوال الجوية العراقية تتوقع أن تسجل درجات الحرارة في العراق 50 درجة مئوية
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
بغداد 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن تسجل درجات الحرارة في العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة 50 درجة مئوية "نصف درجة الغليان" .
ونصح خبراء الطقس المواطنين العراقيين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ,ليس بسبب جائحة كورونا فقط, بل لخطورة التعرض المباشر للشمس, لاسيما في ساعات ذروة النهار مابين الساعة 11 صباحاً و 4 عصراً.
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12:11ت م
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