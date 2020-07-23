بغداد 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن تسجل درجات الحرارة في العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة 50 درجة مئوية "نصف درجة الغليان" .ونصح خبراء الطقس المواطنين العراقيين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ,ليس بسبب جائحة كورونا فقط, بل لخطورة التعرض المباشر للشمس, لاسيما في ساعات ذروة النهار مابين الساعة 11 صباحاً و 4 عصراً.// انتهى //12:11ت م0067