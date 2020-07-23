غزة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، في أراضي فلسطينية زراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة .وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة ، أن آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي انطلقت على الشريط الحدودي قرب معبر بيت حانون شمال القطاع توغلت لعشرات الأمتار ، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.// انتهى //12:12ت م0069