سياسي / قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي الزراعية شمال قطاع غزة
الخميس 1441/12/2 هـ الموافق 2020/07/23 م واس
غزة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، في أراضي فلسطينية زراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة .
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة ، أن آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي انطلقت على الشريط الحدودي قرب معبر بيت حانون شمال القطاع توغلت لعشرات الأمتار ، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.
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12:12ت م
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