الكويت 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 12.6 نقاط ليبلغ مستوى 4874.61 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.26 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 62.52 مليون سهم تمت عبر 6143 صفقة نقدية بقيمة بلغت 18.8 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.41 نقطة ليبلغ مستوى 4076.98نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.01 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر22 مليون سهم تمت عبر 2093 صفقة نقدية بقيمة 2.7مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الاول 19.15 نقطة ليبلغ مستوى 5279.45نقطة بنسبة صعود بلغت 0.36 %من خلال كمية أسهم بلغت 39.6 مليون سهم تمت عبر 4050 صفقة بقيمة 16.09 مليون دينار.في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6.4 نقطة ليبلغ مستوى 4031.80 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.16 % من خلال كمية أسهم بلغت 17.6مليون سهم تمت عبر 1659 صفقة نقدية بقيمة 2.4مليون دينار .// انتهى //13:19ت م0101