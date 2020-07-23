الجزائر 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس .أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أمس بالعاصمة موسكو، أن بلاده تعمل من أجل تجنب أي تصعيد عسكري في ليبيا وستواصل العمل في نفس الاتجاه وإقناع جميع الأطراف بذلك، مشيرةً إلى تنويه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتنسيق مع الجزائر بشأن حل الأزمات في المنطقة عبر طاولة الحوار والتفاوض.ونقلت توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، بأن الجيش التونسي سيواجه بحزم من يتآمرون مع الخارج على الشرعية ويحاولون نشر الفوضى في بلاده، مؤكدًا في بيان رئاسي أن كل من يتآمر على الدولة ليس له مكان فيها والقوات المسلحة جاهزة في كل وقت ومكان لمواجهة من يتعدى على الدولة أو يفكر بتجاوز الشرعية.وأشارت إلى طمأنة مصر ، العالم بتمسكها بالحل السياسي السلمي ومفاوضات ليبية - ليبية، تبعد كل المخاطر التي تهدد بنشوب حرب مسلحة، وذلك عطفًا على قرار البرلمان المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا استجابة لنداء رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، عقيلة صالح.وتطرقت إلى قيام إثيوبيا بملء سد النهضة في مرحلته الأولى، مبرزةً أن هذه الخطوة جاءت رغم الدعوات الدولية، بالا تبادر إلى ذلك حتى التوصل لاتفاق بخصوصه، لاسيما وأن الإعلان الإثيوبي تزامن مع دعوة القمة الأفريقية الافتراضية التي عقدت بهذا الشأن لحل الأزمة، ولاستمرار المفاوضات.وأخبرت عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم 15 مليونًا يوم أمس ، مسجلةً تسارع وتيرة الجائحة في كل من الولايات المتحدة التي وصلت إلى 3.9 مليون حالة، متقدمة على البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.// انتهى //13:21ت م0102