سكاكا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واستواصل إدارة جوازات منطقة الجوف تقديم خدماتها لمستفيديها خلال إجازة عيد الأضحى.وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة الجوف النقيب مهندس زياد الطالب أن جوازات المنطقة والإدارات التابعة لها ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى وذلك لإتاحة الفرصة أمام المراجعين لاستقبال الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها من خلال خدمات الجوازات الإلكترونية .ودعا المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات .// انتهى //13:24ت م0103