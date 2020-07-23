الطائف 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس.أعلنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج القبول ببرامج مرحلة الماجستير 1442 والتي تقدمها مجموعة من كليات الجامعة مثل كلية العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والطب، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.وأوضحت عمادة الدراسات العليا في إعلانها عن البرامج، أن التقديم للقبول سيكون عبر بوابة القبول الإلكترونية، خلال الفترة من 13 إلى 23 ذي القعدة، فيما سينتهي تدقيق ملفات المتقدمين في 28 من الشهر نفسه، على أن تعلن نتيجة القبول النهائي في الرابع من ذي الحجة، وتطابق الوثائق الرسمية في 17 من الشهر نفسه.من جانبه أوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، أن مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، يأتي انطلاقاً من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة، واستكمالاً لمسيرتها لمشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).ومن أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، كما تشمل برامج الماجستير المستحدثة تخصصات تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، والتحليل الإحصائي للبيانات، والضوئيات الصناعية، وإدارة الأعمال التنفيذي، وتمريض الطوارئ والكوارث، وعلوم الويب، وعلم البيانات، والقراءات، والدراسات القرآنية المعاصرة، والفقه، والترجمة، وعلم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، وعلم نفس النمو، والقياس والتقويم، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، والقيادة التربوية، والسياسات التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.// انتهى //13:26ت م0105