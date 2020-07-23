الدمام 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 914 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أسفرت عن قيد 70 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية و15 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتين تكدس في مساكن العمالة.كما قامت أمانة الشرقية بتعقيم وتطهير 1056 موقعاً، باستخدام 182921 لتراً من المعقمات والمطهرات إضافة إلى رفع 7591 طنا من النفايات، وإزالة 4815 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الحملات الرقابية بشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، منوهة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أية ملاحظات بالاتصال عبر مركز البلاغات (940).// انتهى //13:31ت م0108