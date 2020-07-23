أبوجا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسقتلت جماعة بوكو حرام الإرهابية خمسة من العاملين في المجال الإنساني كانوا قد تعرضوا للخطف مؤخرا في ولاية بورنو المضطربة في نيجيريا.ونشرت الجماعة شريط فيديو أظهر لحظات إعدام العمال الذين يمثلون وكالة إدارة الطوارئ الحكومية وجمعية العمل ضد الجوع ومؤسسة ريتش إنترناشيونال ولجنة الإنقاذ الدولية.وطالب المتمردون في وقت سابق بفدية تقدر بنحو 500 ألف دولار أمريكي للإفراج عن العمال المخطوفين.وأدان الرئيس النيجيرى محمد بخاري أمس جريمة القتل، مؤكدا أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان القضاء على كل فلول بوكو حرام.//انتهى//13:39ت م0112