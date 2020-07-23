نجران 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسنفذت كلية العلوم والآداب بجامعة نجران 1020 فصلاً افتراضياً بمشاركة 12281 طالباً وطالبة و32 عضو هيئة تدريس ،وذلك خلال الفصل الصيفي لهذا العام.وأوضحت الكلية أن الواجبات والتكليفات بلغت 478 تكليفاً، فيما بلغ عدد عناصر المحتوى الرقمي للمواد التعليمية 1841، كما بلغت الإعلانات المرسلة للطلاب والطالبات 1250 إعلانا ووصلت الشعب الدراسية 80 شعبة، شملت 66 مقرراً دراسياً ،إلى جانب 121 منتديات منشأة ،و 547 بنوك أسئلة فيما بلغت الاختبارات 204 اختبارات ،بمدة إجمالية للجلسات الافتراضية بلغت 1604ساعات .وأكد عميد كلية العلوم والآداب الدكتور عبدالرحمن آل معدي، أن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الكلية بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب والطالبات الملتحقين بالفصل الصيفي بما أسهمَ في استمرار العملية التعليمية وتجاوز الأزمة الحالية.// انتهى //13:48ت م0114