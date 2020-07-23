الدمام 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، عدداً من المناشط الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم"، التي دشنها معالي رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالتزامن مع رفع الحظر.وتضمنت الحملة القيام بجولات توعوية ميدانية في الحدائق العامة والمراكز التجارية إضافة إلى المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية.وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن الحملة تهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.// انتهى //15:23ت م0159